„V Rakce všechno skončilo, naše síly převzaly plnou kontrolu nad Rakkou,” řekl Sello AFP.

Oficiálně ještě dobytí města oznámeno nebylo a podle kurdské agentury ANHA pokračují střety u stadiónu, který byl během dne též dobyt. Také reportérka CBS Holly Williamsová informovala o pokračujících bojích s malými skupinkami bojovníků, kteří se brání v domech a tunelech.

Z kruhového objezdu v centru, kde IS prováděl veřejné popravy včetně stínání hlav a ukřižování, odvysílala, že vyčistění města od náloží zabere nejméně další měsíc.

V Rakce se bránilo posledních méně než 300 bojovníků IS, kteří pocházeli převážně z ciziny a byli připraveni bojovat do posledního muže.

Podle CBS v městě silně poškozeném boji nezůstali žádní civilisté. Reportérka dodala, že je to paradoxem, že město muselo být skoro celé zničeno, aby se jej podařilo vyrvat z rukou IS. Podobné to bylo ale u většiny měst osvobozených od radikálů.

Příslušníci koalice SDF v Rakce oslavují vítězství nad Islámským státem.

FOTO: Rodi Said, Reuters

Již dopoledne syrská exilová organizace SOHR oznámila, že Rakka byla prakticky dobyta celá. Organizace současně uvedla, že během čtyřměsíční bitvy o Rakku bylo zabito 3250 lidí, z toho 1130 civilistů.

Závěrečné boje



„Národní nemocnice byla osvobozena a 22 zahraničních bojovníků bylo zabito,“ oznámily dopoledne SDF s tím, že s vysokou intenzitou pokračují střety u městského stadiónu. Fotbalový stadión, kde IS dříve opakovaně držel rukojmí, byl posledním větším útočištěm vzdorujících radikálů.

Bojovníci koalice SDF v Rakce oslavují úspěšný postup.

FOTO: Rodi Said, Reuters

Postup koaličních sil následoval den poté, co jejich jednotky ovládly již zmiňovaný kruhový objezd ve městě. Už v neděli SDF a kmenoví stařešinové ohlašovali, že v Rakce zůstalo nanejvýš 300 zahraničních bojovníků poté, co byly po dohodě evakuovány desítky členů IS syrského původu, kteří se vzdali.

Islámský stát ovládl zhruba dvousettisícovou Rakku v roce 2014.