Podle generála provládní síly „vypálily mnoho domů a zabily mnoho lidí“ v Tuz Churmatu. Zatím ale nebylo možné jeho tvrzení ověřit. Lékař v nemocnici v Tuz Churmatu řekl AFP, že dělostřelecká palba zabila dvě osoby.

Reportér kurdské agentury Rudaw Hevidar Ahmed sdělil, že ve městě bylo vypáleno a vyrabováno 150 domů a zapáleno patnáct.

Dodal, že taky viděl na korbě pickupu narovnáno deset těl pešmergů, kteří byli sťati. Další zranění byli na korbě druhého vozidla. Ani jeho svědectví ale není možné ověřit.

Plakát s prezidentem kurdské autonomie Masúdem Barzáním před vchodem do opuštěného sídla Kurdské demokratické strany v Kirkúku

FOTO: Emad Matti, ČTK/AP

Taky viděl, že irácké jednotky nechávaly na pokoji milici spojenou s Patriotickou unií Kurdistánu, která se stavěla proti samostatnosti, zatímco bojovníci spojení s vládou autonomního Kurdistánu byli odzbrojováni a napadáni.

Zmínil, že z Tuz Churmatu mnoho rodin uteklo do Irbílu a Sulajmaníje.

S odvoláním na svědky uvedl, že mnoho postů pešmergové opustili bez boje. Na to si reportérce BBC stěžoval i jeden z obyvatel Kirkúku. Pravil, že se cítil zahanben, že pešmergové opustili pozice před městem už v noci. Sám však odejít nechtěl. „Jestliže máme zemřít, zemřeme v našem městě.” Mnozí další ale utekli, uvedla.

In the shadow of #Peshmerga statue. the exodus from #Kirkuk.

Feels like entire city is leaving pic.twitter.com/fNRL3l0GsY