Boj o Rakku vrcholí, prchající islamisté s sebou vzali civilisty jako lidské štíty

Ze syrského města Rakka se v noci na neděli evakuovala část bojovníků radikální organizace Islámský stát (IS), která s sebou vzala civilisty jako lidské štíty. Agentuře Reuters to řekl mluvčí arabsko-kurdské koalice (SDF), která proti IS v Rakce bojuje. Mluvčí řekl, že evakuace skončila a že z města odešli syrští členové IS, nikoliv zahraniční bojovníci.