Islámský stát zveřejnil jména zajatých Rusů

Rusy, které zajal Islámský stát (IS) v Sýrii, jsou Roman Zabolotnij a Gregorij Curkanov. Plyne to z videa islamistů se zajatci, které zveřejnila agentura Amak, napojená na IS, na internetu a v aplikaci Telegramm. Rusko popírá, že by jakýkoli příslušník jeho ozbrojených sil byl v zajetí.