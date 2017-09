Bezpilotní letoun, který odstartoval ze základny v Kataru, byl na dálku ovládaný z Velké Británie. Zaútočil v Abú Kamálu na východě Sýrie.

Jeho kamera zachytila, jak radikálové přivádějí z dodávky dva odsouzené se spoutanýma rukama a staví je před početný dav diváků. V tu chvíli posádka v britském Waddingtonu odpálila raketu. Ta zasáhla ostrostřelce na nedaleké střeše. Lidé se v panice rozprchli a poprava se neuskutečnila.

MQ-9 Reaper v britských barvách s podvěšenými raketami Hellfire a laserem naváděnými bombami Paveway

FOTO: Profimedia.cz

Vzdušný komodor Johnny Stringer, který velí britským leteckým operacím v Sýrii a Iráku vysvětlil, proč byl jako cíl vybrán strážný na střeše. „Jedinec, na kterého jsme se zaměřili, byl snajpr na hlídce, který chránil popravu a který by střílel civilisty, kdyby se pokusili odejít. On měl na mušce shromážděné civilisty.“ Důvod však byl ještě jeden, kdyby se pilot pokusil zasáhnout přímo popravčí četu, nedalo by se zabránit civilním obětem.

Ministr obrany Michael Fallon dodal, že i piloti strojů Reaper by měli být vyznamenáni, i když nelétají přímo nad bojištěm. Avizoval také nové vyznamenání pro ty, kteří bojují proti Islámskému státu.