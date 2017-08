„IS nám řekl, že účast na džihádu (svaté válce) teď bude povinná. Většina mladých to ale odmítla, takže nás tisíce uprchly," řekl jeden z mužů, kteří svatou válku odmítli, Mahmúd Alí. Utekl z vesnice u provinčního střediska Dajr az-Zauru na východě země, který IS téměř celý ovládá.

Třiadvacetiletý uprchlík Ahamd Ábid řekl, že jeho patnáctičlenná rodina musela za možnost odejít zaplatit dva milióny syrských liber (86 000 Kč). Osmadvacetiletý Muhammad Saláh pak uvedl, že radikálové začali dělat domovní prohlídky a odváděli muže násilím. Ty, kteří se vzpouzeli, zatkli. Další z uprchlíků řekl, že radikálové nováčkům poskytli měsíční výcvik a pak je poslali do boje.

Informaci o mobilizaci potvrdila i exilová organizace SOHR monitorující dění v zemi. Při svátečních modlitbách v pátek IS nechal rozhlásit, že dává týden na to, aby se muži přišli zapsat do náborových kanceláří.

Bojovníci SDF v Rakce.

FOTO: Zohra Bensemra, Reuters

Mnozí z uprchlíků skončili v jim určeném táboře v sousední provincii Hasaká na severovýchodě Sýrie. Pro asi 7100 běženců je k dispozici 400 stanů označených logem Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Jsou mezi nimi sice vidět ženy i děti, ale hlavními obyvateli jsou mladíci.

Mnoha lidem se však uprchnout nepodařilo a zůstali na území radikálů.

Boje v Rakce



IS přišel o své postavení v Iráku a ztrácí pozice také v Sýrii. Po vytlačení z provincie Halab bojuje o udržení v Rakce a ztrácí postavení také v Homsu. Rusko, které je spojencem syrské vlády, se domnívá, že se IS mobilizuje, aby udržel Dajr az-Zaur. Teprve prohra IS v této provincii bude podle Moskvy skutečnou porážkou IS.

V Rakce se v pondělí bojovníci IS pokusili o protiútok. Na úvod vyslali čtyři auta naložená výbušninami, z nichž nejméně jedno zasáhlo cíl. Pak se podařilo bojovníkům IS dobýt zpět některé budovy na jihu a západě Rakky, uvedl syrský provládní web Al Masdar News.

Nové boje potvrdily Syrské demokratické síly (SDF). Kurdská milice YPG, která je jádrem SDF, ale popírá podle agentury Reuters ústup. „Před dvěma hodinami jsme tady tvrdě bojovali, zůstali jsme tu a bránili se, dokud se nestáhli,“ uvedl člen YPG Šarfan Zenar k útoku IS. „Zabili jsme čtyři, ale oni nastražili na zem nálože, aby zabránili soudruhům dostat další.“ Nálože se ale podle něj podařilo zlikvidovat. „Síly YPG neopustí Rakku, dokud nebude osvobozena,“ dodal.

Bojovníci SDF v Rakce

FOTO: Zohra Bensemra, Reuters

Velitel jednotky YPG Haval Gabar pro jordánskou agenturu MENA už v pondělí řekl, že se daří postupovat: „Vyčistili jsme polovinu Rakky a postupujeme ve všech směrech, předevčírem jsme měli malou mezeru, ale včera byla uzavřena a nyní postupujeme ke čtvrtím Mansúr a Rašíd. V pondělí síly SDF ovládly část ulice Mansúr na severu města ve stejnojmenné čtvrti. Pak se rozhořely tvrdé boje.”

Gabar ještě před nimi varoval, že boj ještě bude dlouhý. Podle něj byly původní předpoklady o dobytí Rakky za pár týdnů mylné: „Bude to trvat další tři nebo čtyři měsíce, než to v Rakce dokončíme. Nakladli mnoho min, což představuje jednu z největších obtíží. A co se týká bomb v autech, neužívají je každý den, ale když naše síly postupují ulicí, použijí je.“

Min přibývá s tím, jak se síly SDF přiblížily k centru města. Dalším problémem jsou odstřelovači. „Mají mnoho sniperů. Jsou dobří, zejména Čečenci,“ řekl další bojovník Adil, který ukázal na malé díry ve zdi policejního velitelství.

Gabar je přesvědčen, že morálka bojovníků IS klesla. „Možná 600 se jich vzdalo. Ve městě teď zůstávají hlavně zahraniční bojovníci,“ tvrdí. Ti se prý nemíní vzdát.