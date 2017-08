V rámci projektu Scan Pyramids nyní experti prostřednictvím metody zvané infračervená termografie hledají místo, kde by dosud neobjevená síň mohla být.

„Všechna zařízení, která používáme, se soustředí na to, aby našla dutinu. Víme, že tam je, jen nevíme, kde je,“ cituje server Daily Mail vedoucího projektu Mehdiho Tayoubiho.

Velká pyramidy v egyptské Gíze, známá též jako Chufuova pyramida, se tyčí do výšky téměř 150 metrů. Až do 80. let minulého století byla nejvyšší stavbou, jakou kdy člověk postavil. Také proto byla Velká pyramida zařazena mezi sedm divů světa. Navíc je posledním divem, který se zachoval.