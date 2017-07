„Jsem Němka,“ řekla vojákům, kteří ji považovali za jezídku – křesťanku. Bojovníci Islámského státu (IS) zneužívali žen z této kurdské menšiny jako sexuální otrokyně. „Nejsem otrokyně, k IS jsem se dala dobrovolně,“ pokračovala. Pak si musela sundat šátek a vojáci se s ní vyfotografovali.

Televize WDR sdělila, že Lindu převezli mezitím do Bagdádu a předali německému velvyslanectví. Lékaři potvrdili zranění – střelnou ránu na levém stehně a střepina granátu ji zasáhla do kolena. „Je dezorientovaná a psychicky naprosto vyčerpaná,“ potvrdila ošetřující lékařka. V prvních zprávách média uváděla, že Linda měla u sebe kojence, což se však nepotvrdilo.

Vzorná studentka ztratila hlavu

Linda se k islámu uchýlila po rozvodu rodičů. Výborná studentka druhého ročníku střední školy s nadáním na matematiku, chemii a fyziku, celkově třetí nejlepší ve třídě, se začala jinak oblékat, poslouchala arabskou hudbu, změnila jídelníček. Konvertování k islámu oznámila i třídnímu učiteli. „Překvapilo nás, jak rychle se nechala zradikalizovat,“ řekla Barbara Lükeová, starostka Pulsnitzu.

Loni v červenci řekla matce, že jede na víkend ke kamarádce. Ve skutečnosti odletěla do Istanbulu a odtud pronikla na území ovládaná IS. V Mosulu se vdala za čečenského bojovníka IS, který tento měsíc padl při spojenecké ofenzívě.

Německá dívka Linda W., která se přidala k Islámskému státu, po zadržení v Mosulu

FOTO: Uncredited, ČTK/AP

O tom, co přesně dělala, odmítá hovořit. Podle iráckých bezpečnostních sil buď patřila spolu s dalšími zajatými do týmu policistek, jež kontrolují dodržování islámského práva šaría mezi ženami, nebo bojovala jako odstřelovačka.

„Už mám dost války, všech těch zbraní, bolesti. Chci domů. Rozhodnutí přidat se k islamistům trpce lituji,“ řekla WDR.

Ze SRN odešlo k IS 930 lidí V uplynulých letech do oblastí bojů v Sýrii a Iráku ze SRN odešlo kolem 930 islamistů Zhruba pětinu tvořily podle německé kontrarozvědky ženy Pět procent bylo nezletilých Asi 145 lidí, kteří Německo opustili, aby se připojili k IS, už nežije

Džihádisté ovládli část provincie Idlíb

Syrská džihádistická aliance Haját Tahrír aš-Šám v neděli převzala kontrolu nad značnou částí severozápadní syrské provincie Idlíb. Krok je výsledkem páteční dohody o příměří, kterou uzavřela se znepřátelenou islamistickou povstaleckou skupinou Ahrár aš-Šám. Panují obavy, že činnost povstalců v regionu ztíží dodávky humanitární pomoci civilistům v Idlíbu.

V provincii Idlíb, která se stala útočištěm pro mnoho vysídlených Syřanů, teď žijí asi dva milióny lidí.