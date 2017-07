„Osvobození iráckého Mosulu z rukou IS představuje triumf pro Írán stejně jako pro Irák, řekl poradce nejvyššího vůdce Alího Chameneího, Ali Ali Akbar Velajati. Expert na Írán na Harvardské univerzitě Madžíd Rafízadeh dodal, že vítězství iráckých sil pomohlo Teheránu, která v regionu soupeří se Saúdskou Arábií a otevřeně prohlásil, že Teherán boje s IS využil pro své účely: „Vznik IS vydláždil Teheránu cestu, na které sleduje své geopolitické, finanční a strategické ambice za hranicemi a pomohl Íráncům upevnit je přes síť přidružených skupin“, jako je libanonský Hizballáh.

Dva dny poté, co ve irácký premiér Hajdar Abádí oznámil vítězství v Mosulu, nejvyšší velitel íránských revolučních gard Kuds generál Kasám Sulajmání zdůraznil podíl íránských revolučních gard: „Neomezovali jsme se jen na udílení rad našim iráckým bratřím, ale rozšířili jsme naši podporu, když jsme jim dali klíče od našich skladů munice a podporovali jejich operace naší perutí suchojů.“

Iráčtí vojáci oslavují dobytí západního břehu řeky Tigris ve Starém městě v Mosulu

FOTO: Felipe Dana, ČTK/AP

Írán podporuje především šíitské milice sdružené pod hlavičkou Sil lidové mobilizace (PMF), které byly začleněny do armády. Na osvobození města se přímo nepodílely, aby se nerozhořela sektářská válka, ale pomohly město obklíčit.

Od začlenění PMF do irácké armády v listopadu 2016 ještě více vzrůstá vliv Teheránu v iráckých ozbrojených silách, což potvrzují i Sulajmáního slova: „Irácká národní armáda je na cestě vnitřně se ztotožnit s (naší) ideologií. Také jsme pomohli při očištění irácké armády od baasistických prvků a posunout ji k tomu, aby se stala armádou typu Hizballáhu.“ V nové irácké armádě přitom nesměl sloužit nikdo spjatý se rozpuštěnou stranou Baas Saddáma Husajna, jeho ozbrojené složky byly rozpuštěny po jeho pádu a mnozí baasisté se kvůli tomu přidali k radikálům včetně IS.

Obrněný transportér šíitské milice jižně od Mosulu

FOTO: Stringer, Reuters

„Teherán hluboce pronikl do vojenských a bezpečnostních sektorů v Iráku,“ řekl expert na Blízký východ z Virginie Rasúl Nafisi. „Mnoho iráckých představitelů slíbilo věrnost íránskému vůdci.“

Obavy z návratu IS

Mnozí obyvatelé se obávají, že by se Islámský stát mohl vrátit. Mohlo by k tomu vést právě další protěžování šíitů a ignorování potřeb sunnitů. „Varujeme, co se může stát, když vláda neposkytne kompenzace těm, co ztratili příbuzné nebo majetek. Vláda k nám přivedla Daíš,“ řekla agentuře AP Hijam Muhammadová s narážkou na sektářské střety po svržení Saddáma Husajna, kdy prosazování šíitů novou bagdádskou vládou a řádění šíitských eskader smrti vedlo k růstu sunnitského extremismu. Žije s rodinou na okraji zničeného Starého města v západní části města.

Obrněný transportér BMP iráckých šíitských milicí PMF jižně od Mosulu

FOTO: Reuters

Podobně a to ale vidí i Chatáb Muhammad Naddžár žijící na východě Mosulu. „Jestliže bude západní část města ignorována, přinese to společenskou katastrofu a společenská katastrofa přinese další ničení. Západní Mosul vyprodukoval Daíš a je možné že vyprodukuje další Daíš,“řekl otevřeně, přičemž pro IS použil arabský akronym.

Federální policista z Bagdádu Imád Hassan je ale přesvědčen, že obyvatelé mají nést následky, za to co se stalo: „Tady měli lidi vždycky rebelskou náturu, a tak by měli přijmout odpovědnost, za to co, se stalo.“

Irácká vlajka nad mešitou v mosulském Starém městě

FOTO: Alaa Al-Marjani, Reuters

Boje, zejména jejich závěrečná fáze, si přitom vyžádala ve městě ohromné škody. Z deseti tisíc zničených a poškozených budov jich bylo pět tisíc zničeno a poškozeno ve Starém městě za poslední tři týdny bojů. Zatímco z východu města odešlo 176 000 obyvatel, ze západu to bylo 730 000. Do východní části města jich vrátilo 160 000, ale do západní jen 73 000, i když mnoho čtvrtí v západní části města bylo osvobozeno už v březnu a dubnu.

Počet obětí ještě není přesně znám, ale Muhammadová připomněla poslední dny bojů: Někdy pohřby probíhaly do svítání do noci. Bylo tu naskládáno tolik těl, že to vypadalo jako hora.“