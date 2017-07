Nejen memorování, ale i zapojování dalších mozkových center se v hlavičkách drobotiny upravilo. České děti udělaly za posledních deset let velký pokrok v matematických dovednostech a světu dokázaly, že jim to pálí. Ve schopnostech týkajících... Celý článek Českým dětem to pálí, v uvažování se zlepšily nejvíc»