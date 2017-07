Kazatele Islámského státu upálili za to, že se zmínil o smrti vůdce chalífátu

Islámský stát upálil svého předního kazatele z iráckého Tal Afaru abú Kutajbu. Alespoň to tvrdí irácká televize Alsumaria News, podle níž se duchovnímu stala osudnou emotivní řeč, kterou pronesl při pátečních modlitbách, přičemž zmínil i to, že by vůdce IS abú Bakr Bagdádí mohl být po smrti. Islámský stát přitom zakázal o Bagdádím mluvit.