Na extrémní horko ve více než miliónovém městě Ahváz na západě Íránu při hranicích s Irákem upozornil na Twitteru meteorolog francouzské meteorologické služby Meteo France Etienne Kapikian.

List USA Today přidal informaci, že pokud jde o takzvaný heat index, který bere v potaz i vlhkost vzduchu, byl by výsledek ještě vyšší - 61.1 stupně Celsia. Čím je totiž vlhkost vzduchu vyšší, tím pomaleji se odpařuje pot a člověk se tudíž hůře ochlazuje. Do takzvané pocitové teploty se započítává ještě rychlost větru, o té ale meteorolog Kapikian nereferoval.

