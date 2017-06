Civilisty v Sýrii prý zabíjely kazetové pumy. Nejméně patnáct mrtvých

Při náletech na Islámským státem okupovanou syrskou vesnici Doblan podle dvou místních zdrojů zemřelo nejméně patnáct civilistů. Organizace Dajr az-Zaur 24 a Justice For Life tvrdí také to, že byly při náletech použity takzvané kazetové pumy. To je obzvlášť ničivá munice složená z bombového kontejneru a mnoha malých náloží v něm. Ty se před dopadem rozletí nad velkou plochou.