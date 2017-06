Stevardi v prosinci 2015 při letu z USA do Izraele požádali Renee Rabinowitzovou, aby si přesedla, protože ultraortodoxní žid odmítal sedět vedle ženy, která není jeho manželkou. Rabinowitzová, která jako dítě přežila nacistické řádění v Evropě, v letadle nedělala problémy, ale o incidentu přemýšlela.

Protože je na kolečkovém křesle, musela v Tel Avivu počkat, až všichni vystoupí, a až pak mohli z letadla vynést ji.

Nešlo o peníze

Když se objevil pilot, zeptala se ho, proč personál vyšel muži vstříc. Kapitán jí vysvětlil, že jde o politiku El Al: aerolinky se požadavkům ortodoxních snaží vyhovět.

Bývalá právnička o tom později hovořila se zástupkyní poradenské skupiny Religious Action Centre. Ta aerolinky jejím jménem zažalovala.

Společnost El Al se hájila, že poskytuje služby všem bez rozdílu a je rozhodně proti diskriminaci. Telavivský soud ale nyní izraelským aerolinkám zakázal napříště vyhovovat požadavkům ortodoxních židů, kteří nechtějí sedět vedle cizí ženy.

„Jsem nadšená, protože soudce problém pochopil,“ řekla Rabinowitzová.

„Je to stejné, jako by osoba jiné víry řekla, že nechce sedět vedle žida. Nevěřím, že by El Al v takovém případě stížnosti vyhověly,“ dodala.

Soud jí přiznal odškodné 6500 šekelů (zhruba 43 tisíc korun), o peníze ale podle ní nešlo. Žena ocenila především to, že aerolinky El Al musí změnit politiku.