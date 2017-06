„Vyzdvihuje to, že naši vůdci a náš lid půjde dál cestou mučedníků,“ prohlásil místostarosta Dženínu Mahmúd Abú Mweís k názvu Náměstí mučedníka Chálida Nazzála.

Nazzál byl velitelem vojenského křídla a členem ústředního výboru Demokratické fronty pro osvobození Palestiny (DFLP). To je levicová marxisticko-leninistická organizace, která usiluje o revoluci a páchá přitom útoky na civilní obyvatelstvo Izraele.

Chálida Nazzál naplánoval nejkrvavější útok, kterého se DFLP dopustila. Při takzvaném Ma'alotském masakru teroristé ve městě Ma'alot na severu Izraele 15. května 1974 povraždili 22 středoškoláků a několik dospělých. V roce 1986 Nazzála v Aténách zlikvidovali agenti Mosadu.

Je to podruhé za poslední dobu, kdy Palestinci pojmenovali místo nebo objekt po teroristovi. V květnu vyšlo najevo, že pojmenovali ženské centrum na Západním břehu Jordánu po teroristce Dalal Mughrabiové. [celá zpráva] Ta se v roce 1978 podílela na vraždě 38 civilistů včetně 13 dětí z autobusu, kteří palestinští teroristé unesli v Izraeli.

Premiér Benjamin Netanjahu už palestinské uctívání teroristů odsoudil na Twitteru. „Palestinský prezident Mahmúd Abbás tvrdí světu, že vede palestinské děti k míru. To je lež. Pojmenování dalšího náměstí po masovém vrahovi vede palestinskou mládež k tomu, aby vraždila Izraelce. To je pravý opak,“ napsal Netanjahu.

President Abbas: stop poisoning the minds of Palestinian youth. Educate for peace, not terror.