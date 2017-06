Rakku nakonec může uchvátit Damašek, Američané nedají samosprávě peníze

Přestože Kurdy vedené Syrské demokratické síly (SDF) postupují v Rakce, hlavním městě samozvaného Islámského státu (IS), zaznívají varovné hlasy, že by město mohlo nakonec padnout do rukou Damašku. Syrské vládní síly postupují jižně od Rakky a USA neplánují poskytnout prostředky na samosprávu města. SDF přitom v neděli ve městě osvobodily další čtvrť a do dalších pronikly.