Generál Ramazan Šaríf řekl v pondělí íránské televizi, že „pokud (IS) podnikne specifickou akci, která by porušila naši bezpečnost, rozhodně odpálíme další rakety v posíleném množství“.

Dodal, že v neděli bylo odpáleno šest střel s doletem až 700 kilometrů. Útok označil za „úspěšný“, leč „omezený“.

Střely, které přeletěly přes Irák, údajně dopadly na město Dajr az-Zaur, které drží IS.

Izraelský list Ha´arec k útoku poznamenal, že je to první použití íránských balistických raket středního doletu od íránsko-irácké války, která skončila v roce 1998. V Izraeli akce vyvolala obavy, židovský stát se dlouhodbě obává íránských zbraní.

