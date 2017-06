Mezi šíitským Íránem a sunnitským královstvím Saúdů panuje rivalita, která se odráží především ve válkách v Sýrii a Jemenu. V první jmenované zemi Teherán podporuje prezidenta Bašára Asada, zatímco Saúdové sunnitské rebely. V Jemenu zase Írán podpořil vzbouřenecké šíitské kmeny Húsíů, kteří ovládli zemi, takže Saúdové vojensky intervenovali.

Státní agentura Fars, která má blízko k Revolučním gardám, rovněž obvinila Saúdy, ale také Američany. Připomněla, že krvavý útok byl spáchán dva týdny poté, co americký prezident Donald Trump navštívil Rijád, kde prohlásil, že Írán je sponzor veškerého terorismu a měl by být izolován. Trump, který se Saúdy dohodl mnohamiliardový zbrojní obchod, přitom ignoroval fakt, že wahhábistická Saúdská Arábie podporuje islamistické radikály a svou rigidní ideologii šíří prostřednictvím finančních darů do řady zemí včetně Balkánu.

Íránské hlavní město Teherán se stalo ve středu terčem koordinovaného teroristického útoku, při kterém zemřelo 12 lidí a 39 osob bylo zraněno. Sebevražední atentátníci se odpálili u mauzolea ajatolláha Chomejního a v budově parlamentu, kam se prostříleli převlečení za ženy. Po několika hodinách se zbylé čtyři útočníky podařilo zabít.

K útoku se přihlásili sunnitští extremisté Islámský stát. [celá zpráva]