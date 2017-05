„Ministr války” abú Musáb Masrí má být mezi 13 islamisty ze Saúdské Arábie a Iráku usmrcenými při vojenské operaci.

Pokud je informace pravdivá, měl by podobný osud jako jeho předchůdce ve funkci vojenského velitele IS Umar Šíšání — ten zahynul loni po zásahu amerického letectva. Vedení IS smrt potvrdilo loni v červenci s tím, že Šíšání zemřel v bojích nedaleko iráckého Mosulu.

Úspěchy syrské armády



Armáda prezidenta Bašára Asada zaznamenala v minulých týdnech v provincii Aleppo řadu vojenských úspěchů. V polovině května získala po dvouměsíčních těžkých bojích kontrolu nad tamní leteckou základnou, kterou měli dosud v rukou radikálové.

V bojích proti džihádistům ve východním Aleppu obsadili vládní vojáci za pomoci spojeneckého Ruska 170 vesnic a měst.

Hlavy vysokých představitelů padají i v Afghánistánu. Počátkem května zabili příslušníci afghánských speciálních sil Abdula Hasiba, šéfa jednotek IS v Afghánistánu.

Hasib byl jmenován šéfem islamistů v Afghánistánu poté, co jeho předchůdce Háfiz Saíd zahynul loni v srpnu při náletu amerického bezpilotního.