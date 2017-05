Trump při jednání s Abbásem, se kterým se setkal už ve Washingtonu, vyjádřil naději, že „Amerika může Izraelcům a Palestincům pomoci nastolit mír a přinést regionu a jeho obyvatelům novou naději”.

„Jsem oddán pokusu dosáhnout mírové dohody mezi Izraelci a Palestinci. Mám zájem udělat vše, co mohu, abych pomohl dosáhnout tohoto cíle,“ dodal.

Pokud se obě znesvářené strany na míru dohodnou, ”zahájí to mírový proces na celém Blízkém východě,” řekl prezident podle agentury AP. „Byl by to ohromující úspěch,” uvedl.

„Prezident Abbás mě ujistil, že je připraven upřímně usilovat o mír. To samé mi slíbil i premiér Benjamin Netanjahu,” uvedl Trump s odkazem na pondělní rozhovor s předsedou izraelské vlády. Trump ocenil i připravenost Abbáse bojovat s terorismem.

Abbás: Palestina nemá problém s judaismem



Palestinský předák poznamenal, že „ponechává dveře pro dialog s izraelským sousedem otevřené”. Zopakoval ale palestinské podmínky včetně nároku na východní Jeruzalém jako hlavní město budoucího palestinského státu.

„Naším hlavním problémem je okupace a židovské osady, stejně jako izraelské odmítání práva Palestinců na vlastní stát. Problém mezi námi a judaismem neexistuje,” konstatoval Abbás. Svoboda pro Palestince je podle něj klíčem k míru a stabilitě po celém světě.

V pondělním rozhovoru s Netanjahuem americký prezident prohlásil, že v mírovém úsilí se objevily nové reálné možnosti, které dosud neexistovaly.