Odpovědnost za smrt civilistů v Sýrii má Rusko, tvrdí britský ministr obrany

Odpovědnost za smrt civilistů, kteří zemřeli při chemickém útoku ve městě Chán Šajchún, má podle britského ministra obrany Michaela Falona Rusko. Uvedl to list Sunday Times. Rusko jakoukoliv odpovědnost odmítá a popírá i to, že by syrská armáda použila chemické zbraně.