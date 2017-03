Potřebujeme posily do Afghánistánu, Iráku i Sýrie, volá americké velení

Spojené státy zřejmě budou muset vyslat do Afghánistánu posily, které by pomohly s výcvikem a radily by afghánským bezpečnostním silám. Při čtvrtečním slyšení v branném výboru amerického Senátu to řekl generál Joseph Votel, který velí americkým silám na Blízkém východě, v Perském zálivu a severní Africe. Otevřená je i otázka vyslání dalších vojáků do Iráku a Sýrie. Informoval o tom server Foreign Policy.