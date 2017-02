„Drahá rodino, odpusťte mi. Nebuďte smutní, neoblékejte černé šaty a netruchlete. Žádal jsem vás, abyste mě oženili, a vy jste to neudělali. Takže si, s boží pomocí, vezmu 72 panen v ráji,“ stojí v jednom dopisu. Podepsán je pod ním Alá Abid Akídí, jemuž bylo zhruba šestnáct let, když se přidal k Islámskému státu (IS).

K IS přešel 1. prosince 2014, tedy jen několik měsíců poté, co tato teroristická organizace Mosul na severu Iráku obsadila. Podle příbuzného, s nímž hovořil reportér agentury Reuters, se otec mladíka bál, že pokud by se pokusil syna ze spárů teroristů vysvobodit, stihne oba krutý trest.

Poté, co se hoch přidal k džihádistům, navštěvoval rodiče už jen sporadicky. Při poslední návštěvě řekl otci, že se chystá odpálit v ropné rafinérii jižně od Mosulu. „Řekl otci, že se stane mučedníkem,“ vzpomínal příbuzný. Několik měsíců na to, islamisté rodině potvrdili, že ”uspěl”.

Dopis na rozloučenou

FOTO: Alaa Al-marjani, Reuters

„Uspěl” také stejně starý Athír Ali, jenž měl v dokumentech přiloženou průkazovou fotku. Usmívá se na ní chlapec s huňatým obočím a velkýma hnědýma očima. Podle otce byl nadaným studentem, zajímal se o vědu a nejraději sledoval televizní program National Geographic, plaval nebo rybařil. Rodinu proto šokovalo, když se jednou nevrátil ze školy, jelikož se s několika spolužáky přidal k Islámskému státu.

Průkaz jednoho z džihádistů

FOTO: Reuters

Když se Aliho otec za teroristy vydal, aby syna přivedl zpět, vyhrožovali mu vězením. Živého už ho proto nikdy neviděl. O několik měsíců později mu bojovníci Islámského státu přinesli dokument, na němž stálo, že padl jako „hrdina”. Později dostala rodina i chlapcovy ostatky. Měl dlouhé vlasy, ale na vousy byl příliš mladý. Paži a hrudník mu rozdrtil šrapnel.

Hlavně, že to skončilo



Rodina tvrdí, že šlo o stydlivého chlapce a dušuje se, že netuší, jak mu teroristé mohli vymýt mozek, aniž by si okolí něčeho všimlo. „Jsem stále v šoku. Nevím, jak se jim ho podařilo zlanařit. Jsem jen rád, že máme jeho ostatky, můžeme ho pohřbít a celé to uzavřít,“ svěřil otec mladého džihádisty.

Nalezené ručně psané složky obsahovaly osobní údaje asi padesátky džihádistů. Rok narození a fotky byly jen u některých z nich, podle reportéra Reuters většinu z nich tvořili teenageři nebo jen o málo starší mladíci.

Složka Athíra Aliho

FOTO: Alaa Al-marjani, Reuters

Opuštěné výcvikové centrum kde se teroristé cvičili, sestávalo ze tří zabavených vil. Nižší patra byla plná propagandistických letáků, plakátů a pamfletů. V několika místnostech byly také pomůcky pro bojový výcvik, například figuríny s terči. Zdi byly namalovány na zeleno a okna zakryta prostěradly. Atmosféra uvnitř byla děsivá, popsal reportér agentury Reuters.

V dalších patrech byly ložnice pro asi stovku lidí. Na zdech zůstaly vypsaná přísná domovní pravidla. „Bratře džihádisto, dodržuj klid a čistotu,“ stálo na jednom z nich. Většina sebevražedných atentátníků pocházela z Iráku, na seznamu ale byli i občané Spojených států, Íránu, Maroka či Indie.