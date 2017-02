Chátib měl odletět na předávání Oscarů z Turecka. Než však nastoupil na palubu letadla, americké úřady informovaly, že o něm zjistili podezřelé informace. Nijak je neupřesnily, použitý termín zahrnuje vše od vazeb na teroristy po chybné údaje v pasu

Americké ministerstvo pro vnitřní bezpečnost pouze uvedlo: „Pro vstup do USA je potřeba platný cestovní pas.“ Pokud mu pas vypršel, těžko by mohl získat nový, protože působil na straně vzbouřenců.

„Jestliže se nedostanu do USA, nevzdám se. Víme, že máme ve Spojených státech mnoho přátel a jsou tam lidí, kteří sdílení naše humanitární hodnoty. Těsím se, že se s nimi všemi jednou setkám,“ uvedl Chátib pro CNN ještě před cestou, kdy už si byl vědom, že by nemusel být jako Syřan vpuštěn. Nakonec však podle CNN vízum dostal. Ani to mu však nepomohlo.

Filmové ceny Oscar se budou udílet v neděli. Bíle helmy jsou mezi pěti krátkometrážními dokumenty.