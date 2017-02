„Atentáty zasáhly sídlo státní bezpečnosti a vojenského zpravodajství, která leží ve dvou čtvrtích v centru města,” řekl agentuře AFP ředitel SOHR Ramá Abdul Rahmán. Podle zdrojů agentury Reuters byla v Homsu slyšet kromě výbuchů i střelba.

Ruská agentura RIA Novosti citovala svůj zdroj, který vypověděl: „Počet obětí stoupl nejméně na 35, desítky dalších jsou zraněné. Celkem se odpálilo šest sebevražedných atentátník u dvou budov bezpečnostních orgánů.“

URGENT,

Many VIP Assadists killed in Homs attack. The Chief of Military Security was one of them. #Syria #Homs pic.twitter.com/RMv6pcip4l