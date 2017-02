Lékaři bez hranic se na nezávislou organizaci obrátili, protože jen od roku 2015 bylo bombardováno přes sto zdravotnických zařízení, která sami provozují nebo podporují. Jinou možnost nemají. Vyšetřování může sice vést komise OSN IHFFC, která má na starosti zjištění porušování mezinárodních humanitárních zákonů, ale jen se souhlasem zúčastněných zemí. Proto se obrátili na Forensic Architecture působící pří londýnské univerzitě, jež se soustředí na vyhodnocování okolností různých útoků.

„Věříme, že když se veřejně řekne, kdo si myslíme, že je pachatel, tak to politicky poškodí jeho image a zapůsobí to jako odstrašení a omezí to budoucí útoky,“ řekl Novinkám zástupce ředitele MSF pro operace Pierre Mendiharat, proč se rozhodli zveřejnit výsledky vyšetřování. Otevřeně ale dodal: „Nevkládáme do toho velké naděje, vzhledem k tomu, co se dálo loni v Sýrii, kdy každý věděl, kdo to dělá.“

Podle něj má video ještě jeden účel. „Možná by takovéto video mohlo ukázat, že to není omyl. Když se to stane mnohokrát a má to stejný scénář, tak to není omyl.“

Nálety pokračovaly i při zásahu záchranářů

Forensic Architecture shromáždila veškerá dostupná videa a určila přesně místa, odkud byla pořízena. Ukázalo se, že polní nemocnice ležící na jižním okraji města byla poprvé terčem náletu ze vzduchu 15. února v 9:02 ráno. Na místo dorazili příslušnici civilní obrany, kteří pomáhali zraněným. Ve tři čtvrtě na deset se nemocnice stala terčem dalšího náletu, což uvedl její ředitel. Útok zachytila opět videa. [celá zpráva]

Kolem jedenácté proto lékaři z polní nemocnice zamířili do národní nemocnice ležící na severu města. I ta se stala terčem útoku. Na základě vyhodnocení polohy stínů se podařilo určit, v kolik hodin bylo natočeno a že útok byl podniknut v 11:55. Při pečlivé analýze jednoho z videí se podařilo zjistit, že je na něm zachycen i útočící letoun, jak odhazuje munici. Silueta stroje ukázala, že jde MiG-23, který v dané oblasti využívá jen syrské letectvo. Už po útoku se objevovaly spekulace, že druhý útok podnikla jen syrská armáda.

Zničená nemocnice v syrském Ma´arat an-Numánu

FOTO: MSF

Stroje bombardující polní nemocnici podporovanou MSF ale natočeny nebyly. Proto se Forensic Architecture museli spolehnout na nepřímé důkazy. Při druhém náletu v 9:44 bylo slyšet na videu, jak křičí: „Čtvrtý útok na nemocnici. Bože. Ti ruští psi.“

Potvrzení přinesl příslušník vzbouřenecké Svobodné syrské armády Umar, který měl na starosti sledování startů ruských a syrských letadel. „Ten den jsme monitorovali vzlety ruských bojových letadel z letiště Hmajmín. Tato bojová letadla ostřelovala polní nemocnici Lékařů bez hranic jižně od Ma´arat Numanu. Ruské ostřelování neutichlo a nálety pokračovaly i na příslušníky civilní obrany. Letadla létala ve výši sedm až osm kilometrů a vystřelovala rakety z velké vzdálenosti,“ uvedl Umar.

K útoku na druhou nemocnici dodal: „Později jsme zaznamenali vzlet MiGu-23 syrského režimu z letiště Hama, který zaútočil na národní nemocnici v Ma´arat an-Numánu.”

Rusko nálety popírá



Krátce po útocích ředitel francouzské odbočky MSF Mego Terzina obvinil z útoků rusko-syrskou koalici. Francie dokonce naznačila, že by mohlo jít o válečný zločin.

Rusko zapojení druhý den popřelo. „Kategoricky odmítáme takováto tvrzení zvláště proto, že pokaždé, když se s takovými tvrzeními přijde, není nikdo svá nepodložená tvrzení schopen doložit,“ řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Dodal, že je u nich pominut primární zdroj, jímž jsou pro Moskvu oficiální prohlášení syrských vojáků.

Velvyslanec: Byli to Američané



Syrský velvyslanec při OSN Bašar Džaafarí pak řekl, že „takzvaná nemocnice byla vybudována bez předchozích konzultací se syrskou vládou takzvanou francouzskou sítí MSF, což je odnož francouzské tajné služby”.

Dodal, že syrská vláda má „věrohodné informace“ že útok podnikla Američany vedená koalice.

„Využívají toho, že na syrském nebi operuje více letectev,“ řekl Novinkám Pierre Mendiharat z MSF. Zdůraznil přitom, že jde o příspěvek k vyšetření náletů: „Když jsme zveřejnili video, tak jsme nepředstírali, že by to byl formální důkaz, že by to byli Rusové nebo Syřané, ale že tu jsou tu dodatečné důkazy přispívající k tomu, o čem jsme byli již dříve přesvědčeni. Pokud to nejsou oni, tak by o tom měli zveřejnit důkazy, třeba přehled letů.“

Selhání mezinárodních institucí

Novinkám také vysvětlil, proč se Lékaři bez hranic obrátili na nevládní organizaci a ne na Mezinárodní trestní soud (ICC): „Organizace, jako je ta naše, do toho nemá možnost zatáhnout ICC. Když požádáme o soukromé vyšetřování, tak je to proto, že nemáme jiné možnosti. V Ženevě je organizace pro vyšetřování porušování konvencí, ale ta nefunguje, protože je potřeba získat souhlas v hlasování.“

IHFFC dokonce ani neprosadil vyšetřování náletu na nemocnici MSF v afghánském Kunduzu, kde nakonec vyšetřování vedli sami Američané a přiznali, že tamní nemocnici ostřelovali z děla na palubě bitevníku AC-130.

„Takže nemáme jinou možnost než to dělat privátně,“ zakončil Mendiharat.