„Naše síly postupují, aby ovládly leteckou základnu Ghazlani a mosulské letiště. Radikálové z IS se stahují do severozápadních čtvrtí Mosulu,“ uvedl podle kurdské tiskové agentury Rudaw irácký generálmajor Nadžim Džabúrí.

Operace se účastní síly rychlé reakce a protiteroristické jednotky federální policie.

„Naše jednotky zvítězí a osvobodí letiště tak brzo, jak to jen bude možné,“ dodal Džabúrí s tím, že irácké síly následně plánují využít letiště k útokům na pozice IS. To ale bude složité, protože ranvej je zničená a letiště leží v dostřelu minometů.

Později oznámil mluvčí protiteroristických sil Sabah Númam, že operace byla úspěšná: „Můžeme potvrdit, vojensky mosulské letiště padlo a je jen otázkou krátkého času, kdy je budeme mít zcela pod kontrolou.”

Podle BBC operace uspěla, protože radikály zaskočil útok na obě místa zároveň.

Snaha o obsazení letiště a základny je první fází operace, při níž by měla být osvobozena celá západní část Mosulu na pravém břehu Tigridu.

Iráčtí příslušníci protiteroristické policejní jednotky na střeše svého humvee v Abú Saífu

FOTO: Khalid Mohammed, ČTK/AP

Šakir Džaudát, velitel federální policie, pod kterou spadají speciální protiteroristické jednotky útočící na Mosul od jihu, dodal, že mají podporu dalších složek irácké armády.

„Letecké a dělostřelecké jednotky podporují irácké federální síly v postupu na letiště,” řekl.

Irácké jednotky se přiblížily už v úterý na dva kilometry okraji letiště, když dobyly městečko Abú Saíf. [celá zpráva]