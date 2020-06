Zabiják z Golden State. Americký expolicista se přiznal k 13 vraždám

DeAngelo podle listu USA Today naznačil, že má rozdvojenou osobnost, že ho k vraždám nutil jakýsi Jerry, kterého měl v hlavě: „Neměl jsem ho sílu vytlačit. Bylo to, jako by byl v mé hlavě. Tím myslím, že byl mojí součástí. Nechtěl jsem to udělat. Vytlačil jsem Jerryho a vedl šťastný život.“

Případ zabijáka z Golden State byl dlouhá léta jednou z nejsledovanějších nevyřešených kriminálních kauz v USA. Spisovatelka Michelle McNamaraová o něm napsala knihu I'll Be Gone in the Dark (Zmizím do tmy), kterou nyní do formy dokumentární série převedla stanice HBO. První díl měl premiéru o víkendu.