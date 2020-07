V USA po 17 letech provedli federální popravu

Rodina obětí Leeova činu si ale popravu nepřála. Earlene Petersonová, jíž Lee zabil dceru, vnučku a zetě, by chtěla, aby Lee dostal doživotní trest tak, jak je tomu u jeho komplice. „Neděje se to naším jménem, my to tak nechceme,” sdělila další z příbuzných oběti Monica Veilletteová.