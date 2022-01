USA obvinily čtyři Bělorusy ze vzdušného pirátství kvůli odkloněnému letu Ryanairu do Minsku

Všichni obvinění jsou v Bělorusku, USA je vedou jako na útěku. V USA by mohli čelit až doživotnímu trestu.

Výhrůžka o bombě na palubě přišla až poté, co Bělorusové varovali pilota Ryanairu Zahraniční

Upozornil, že únos letadla „je bezohledným porušením amerických zákonů“. Zmínil i možné konsekvence. „Příští pilot, který dostane nouzové upozornění z věže, by mohl pochybovat o jeho autentičnosti, což by ohrozilo životy.“

Čuro podle obvinění osobně informoval leteckého dispečera o hrozbě pumového atentátu. Představitelé běloruského leteckého úřadu čekali s lživou informací, až letadlo Ryanairu letící z Atén do Vilniusu vzlétne do běloruského vzdušného prostoru.

Ten informoval o akcích opozice. Pratasevič byl také spojen se zveřejněním identity příslušníků silových složek. Běloruské úřady se mu nemohly dostat na kobylku, protože se přestěhoval s rodiči do Polska.

Krátce po únosu letadla zmizel, zřejmě odcestoval do Gruzie. Je možné, že právě on přešel na konci loňského roku hranici mezi Běloruskem a Polskem, kde na něj čekaly úřady, nebylo to ale potvrzeno.