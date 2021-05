USA čelí největší hrozbě v dějinách - marxistické totalitě, varuje 120 generálů

„Náš národ je ve vážném ohrožení. Bojujeme o přežití konstituční republiky jako doposud nikdy od jejího založení v roce 1776. Je to konflikt mezi zastánci socialismu a marxismu a zastánci ústavních svobod a svobody jako takové,“ píšou penzionovaní vojenští funkcionáři v úvodu dopisu, na který upozornil mimo jiné server Politico.

Arbuckle vysvětlil serveru Politico, že se spolu s dalšími kolegy rozhodli pro nevídanou politickou deklaraci proto, že je situace podle nich skutečně hrozivá. „Čelíme nejvážnějšímu nebezpečí od založení naší země. Zůstat zticha by znamenalo zanedbat naši povinnost,“ míní.

„Bez férových a transparentních voleb, které přesně odráží vůli lidu, je naše konstituční republika ztracena. Férovost voleb zajistí jedině to, že bude jednomu občanovi započítán právě jeden hlas na základě vládou uznávaného dokladu totožnosti, podpisu apod. To dnes mnozí označují za rasistické,“ nelíbí se generálům. FBI a Nejvyšší soud vyzývají, aby obnovily fungování právního státu a bezodkladně podezření zásahů do voleb prověřily.