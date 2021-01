Trumpa si Rusko pěstovalo 40 let, byl to ochotný papoušek, tvrdí agent KGB

„Tohle je příklad, jak byli lidé rekrutováni ještě jako studenti a pak získávali významnější pozice. Něco takového se stalo i s Trumpem,” řekl Švec listu po telefonu ze svého domu ve Virginii.

Major KGB Švec působil v osmdesátých letech ve Washingtonu jako korespondent agentury TASS. Po rozpadu SSSR se v roce 1993 přestěhoval do USA a získal tam americké občanství, pracoval v oblasti bezpečnostních služeb a byl partnerem jiného agenta KBG, zavražděného Alexandra Litviněnka.

Od svatby se Zelníčkovou pod dohledem tajných služeb

Unger, který napsal knihu House of Trump, House of Putin, v nové publikaci píše, že Sověti začali mít o Trumpa zájem už v roce 1977, kdy se oženil se svou první manželkou, Češkou Ivanou Zelníčkovou. Podle něj byl Trump terčem špionážních operací, na které dohlížela československá tajná služba spolu se sovětskou.

O tři roky později Trump otevřel hotel Grand Hyatt u newyorské Central Station, což byl přestavěný a zmodernizovaný hotel Commodore. Dvě stě televizních přijímačů koupil Trump od Semjona Kislina, což byl ruský emigrant, který vlastnil obchod s elektronikou Joy-Lud na Páté avenue. Podle Švece byla firma ovládaná KGB a Kislin pro sovětskou tajnou službu vyhledával lidi, kteří by se mohli hodit pro spolupráci. Trumpa označil jako byznysmena, který stoupá na žebříčku a mohly by se hodit. Kislin ale popírá, že by pracoval pro KGB.

To ale nevylučuje, že KGB měla o Trumpa zájem, když se svou ženou Ivanou navštívil v roce 1987 poprvé Moskvu a Petrohrad. Švec tvrdí, že právě tehdy mu lidé od KGB vnukli ideu, že by se měl dát na politiku.

Vy byste byl ale prezident! KGB krmila Trumpovu ješitnost

„Pro KGB to byla ofenzíva šarmu. Sebrali o něm hodně informací, takže věděli, jaký je. Měli dojem, že je intelektuálně i psychicky nevyzrálý a podléhá lichotkám. A tímto způsobem ho využili. Hráli s ním hru, že na ohromně zapůsobil a že jsou přesvědčeni, že je tím pravým člověkem, který by se měl jednou stát americkým prezidentem, protože ho lidi mají rádi jako muže, který by mohl změnit svět. Krmili ho tím, a nakonec se to stalo. V tu dobu to byl velký úspěch pro aktivní postup KGB,“ uvedl Švec.

Podle něj krátce po návratu do USA vstoupil do republikánské strany a začal vést politickou kampaň, že by Spojené státy neměly platit ochranu zemím, které se mohou chránit samy. Už tehdy se vyjádřil negativně k zapojení USA do NATO a kritizoval, že Spojené státy jsou zneužívány Japonskem a Saúdskou Arábií i dalšími, když po nich chtějí ochranu a neplatí za to. V SSSR Trumpovy výlevy ocenili a pochválen byl i Švec za novou akvizici.

Velký úspěch KGB

„Nemělo to precedens. Znám docela dobře aktivní přístup KGB od počátku 70. let a z 80. let a poté i ruský aktivní přístup. Neslyšel jsem o ničem takovém nebo aspoň podobném, než se Trump stal prezidentem,“ dodal Švec.

Podle něj bylo těžké uvěřit, že by podobné názory jako Trump mohl někdo publikovat pod svým jménem a že by to mohlo působit na významné lidi na Západě. Ale stalo se tak a Trump usedl v Bílém domě. K tomu ale došlo až v roce 2016.

Švec ovšem pomíjí, že mezitím Trump od republikánů odešel a v roce 1989 se stal členem Nezávislé strany a v roce 2001 dokonce demokratem. V roce 2004 řekl stanici CNN, že se v mnoha případech více identifikoval s demokraty. V roce 2009 po vítězství Baracka Obamy ve volbách se ale opět přidal k republikánům.

Trump měl ovšem také období, kdy se mu vůbec nedařilo.

V hledáčku ruských tajných služeb byl Trump určitě v roce 2013, kdy byl v Moskvě na soutěži ženské krásy Miss Universe.

Trumpovo vítězství v roce 2016 Kreml uvítal. Vyšetřování vedené zvláštním agentem Robertem Muellerem ale nepotvrdilo, že by se Trump dostal k moci s ruskou pomocí, i když se Moskva do voleb vměšovala. „Pro mě byla Muellerova zpráva zklamáním, protože lidé čekali, že to bude vyšetřování všech vazeb mezi Trumpem a Moskvou, zatímco to bylo jen vyšetřování jen možných trestných činů,“ řekl Švec, který si pak pro sebe vedl vlastní vyšetřování. „Pak jsme se dali dohromady s Craigem Ungerem. Jsme přesvědčeni, že kniha zvedla to, co Mueller nechal stranou,“ doplnil.

Iniciativa Nadace Střediska pro americký pokrok Moskevský projekt zjistila, že Trump a lidé, kteří vedli jeho kampaň a pak působili v týmu přebírajícím moc, měla 272 kontaktů s Rusy a došlo k nejméně 38 schůzkám.