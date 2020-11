Trump chce před odchodem vytěžit chráněnou rezervaci na Aljašce

Především je to však jedna z mála krajin, o které se stále starají odborníci z řad původních obyvatel, konkrétně kmene Gwich'inu. Ten se na polární soby spoléhá jako na zdroj obživy, ale i součást kulturního a spirituálního dědictví.

„Tohle je neuvěřitelně nebezpečná chyba,” píše v komentáři Victoria Herrmanová, která působí jako ředitelka v Arktickém institutu. Podle ní by si odcházející administrativa takovýto krok vůbec neměla dovolit a Biden by ho měl odsoudit.

„Chromý kačer” Donald: Co si může dovolit končící prezident

„Chromý kačer” Donald: Co si může dovolit končící prezident Amerika

Podle výpočtů prestižní společnosti Moody's Analytics by do roku 2100 mohly klimatické katastrofy stát federální kasu 69 bilionů dolarů. Plán dvojice Biden-Harrisová počítá s dosažením uhlíkové neutrality do roku 2050.