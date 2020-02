Sanders vévodí demokratickým kandidátům, táhnou ho zadlužení studenti

Pro Sanderse hlasovalo 51 procent hispánských voličů, 29 procent bělochů a 27 procent černochů. Získal hlasy 65 účastníků volebních shromáždění mladších 30 let. Nevyhrál jen u voličů nad 65 let, kteří upřednostnili Bidena.

Bernie Sanders opět tvrdě kritizoval miliardářskou elitu. Chce přijít s novým ekologickým plánem, který by pomohl bojovat s klimatickými změnami. Jeho název Green New Deal přitom jasně odkazuje na Rooseveltův New Deal po velké hospodářské krizi. Chce zrušit zadlužení studentů, které by zaplatil ze zdanění Wall Streetu, změnit imigrační zákony, aby se chránili lidé bez dokumentů, a zajistit zdravotní péči zavedením státního zdravotního pojištění. V USA na rozdíl od zemí Evropy je zdravotní pojištění poskytováno komerčně.