Raketě Starship se podařilo přistát, ale zase vybuchla

Raketa nejprve úspěšně dosáhla výšky deseti kilometrů, než začala opět klesat. Pak se obrátila do svislé polohy a dosedla přesně na určeném místě. Let trval šest minut a 30 vteřin.

RELIGHT! FLIP. Deselecting. TOUCHDOWN! NAILED THE LANDING! pic.twitter.com/FmWCpeBwYC

Starship je druhým stupněm vyvíjeného raketového dopravního systému, který by měly být podle SpaceX schopný dopravovat do vesmíru více než sto tun nákladu najednou nebo až sto lidí. Používat by se měla při výpravách na Mars.