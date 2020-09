Nový cvičný letoun T-7A Red Hawk pro americké letectvo může jít rovnou do výroby

První let absolvoval prototyp Red Hawku 20 prosince 2016. Letos v létě absolvoval řadu náročných zkoušek, kdy se testoval i let na zádech, nebo spuštění motoru General Electric F404 poté, co by za letu vysadil. Stroj má být schopen doplňovat palivo za letu a nést i výzbroj, takže může sloužit i jako lehký stíhací nebo bitevní.