Kvůli diagnóze poslal lékaři fotky synova penisu. Google to označil za pornografii

V únoru 2021 si americký čtyřicátník Mark všiml, že penis jeho batolete vypadá nezdravě. Po konzultaci se zdravotní sestrou proto mobilem nafotil několik snímků a poslal je na email lékaři. Do hry ale vstoupil technologický gigant Google. Fotografie označil za dětskou pornografii a Marka prakticky odstřihl od digitálního světa, uvedl The New York Times.