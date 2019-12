Kongres USA schválil sankce kvůli plynovodu Nord Stream 2

Důležitou roli při transportu ruského plynu přes Nord Stream 2 by mělo mít i Česko. Přes něj bude směřovat většina suroviny, kterou plynovod dopraví z Ruska do Německa. K projektu Nord Stream 2 bude připojeno plynovodem Eugal, který je prakticky hotový. Tato trasa umožní tranzit ruského plynu do Bavorska, Rakouska, Itálie či Chorvatska.