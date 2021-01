Den Ameriky. Biden v projevu vyzýval k jednotě

„Je do den Ameriky, je to den demokracie. Zase jsme se poučili, že demokracie je v tuto hodinu vzácná, mí přátelé,” řekl Biden a dodal: „Dnes slavíme vítězství, ale ne vítězství kandidáta, ale demokracie. Je to den demokracie, historický den a den naděje. Amerika byla znovu podrobena testu a výzvu zvládla.”