Bidenův tým kvůli hrozbám odložil nácvik inaugurace

Nácvik plánovaný na neděli, by se měl uskutečnit v pondělí, tvrdí zdroje serveru Politico. Ve stejný den plánoval Biden přijet vlakem Amtrak z domovského Wilmingtonu ve státě Delaware do Washingtonu, cesta se ale touto formou kvůli bezpečnostnímu riziku neuskuteční.

"Předmět podle všeho zasáhl do hlavy jednoho policistu, který měl nasazenou helmu. Poté se předmět odrazil a zasáhl do hlavy dalšího policistu, který helmu nasazenou neměl. Předmět se pak odrazil znovu a zasáhl do hlavy třetího policistu, který měl nasazenou helmu" cituje Reuters z dokumentů předložených soudu. Z obvinění není jasné, zda jeho případ souvisí se smrtí policisty Briana Sicknicka, který zřejmě zemřel po úderu hasícím přístrojem do hlavy.