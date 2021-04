Bidenovy kiksy zneklidňují demokraty

Na sociálních sítích se dostalo více než milion zhlédnutí záběrům, jak prezident při vystupování po schůdcích k letadlu Air Force One před cestou do Atlanty třikrát zakopne a spadne. „Každý může jednou zaškobrtnout, avšak jeho malér se řadí k sérii několika jiných, především verbálních uklouznutí,“ upozorňuje Helmut Markwort (84), komentátor Focusu.

Jsou to kiksy ve stylu roztržitého profesora, nebo jejich vyhodnocení může vyústit do závěru znepokojujícího nejen Spojené státy ?

Během projevu o vakcínách mluvil o viceprezidentce Kamale Harrisové (56) jako o prezidentce. Když chtěl v Houstonu vyjmenovat demokratické poslance, upadl do rozpaků, pletl si jména a nakonec řekl: „Co tady dělám? Ztratil jsem přehled!“

Stejnému faux pas se nevyhnul při proslovu spatra u příležitosti Mezinárodního dne žen. Chtěl složit poklonu dvěma vojákyním čerstvě jmenovaným do generálských hodností. Vypadlo mu však jméno ministra obrany, ale i ministerstva. Uchýlil se k vysvětlení: „Rád bych poděkoval bývalému generálu, říkám mu stále ještě generál – muži, který řídí ten dům tam naproti.“ Domem naproti mínil Pentagon na druhém břehu řeky.

Tradiční zahajovací setkání s novináři odkládal tak dlouho, až se zapsal do historie. „Patnáct posledních Bidenových předchůdců uspořádalo formální tiskovou konferenci do 33 dnů od nástupu do funkce,“ vypočítal dokonce Jake Tapper, novinář a moderátor CNN, demokratům tradičně nakloněné.