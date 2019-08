Novinky, ČTK

Policie zadržela 21letého Patricka Crusiuse a naznačila, že by zločin mohl mít rasový podtext. V El Pasu žije 680 000 lidí, z nichž 83 procent je podle amerických úřadů hispánského původu.

Vanessa Saenzová přijela na parkoviště před obchodním domem Walmart právě v okamžiku, kdy střelba začala. "Bylo slyšet třaskavé rány. Otočila jsem se a viděla jsem, jak z Walmartu vychází žena a míří k autu. Měla v nákupním vozíku potraviny a najednou padla k zemi," řekla obyvatelka El Pasa Saenzová televizi Fox News.

"Útočník střílel namátkově, nevyhledával žádné konkrétní osoby. Střílel na každého, kdo mu přišel do cesty," podotkla.

Jakmile si Saenzová uvědomila, co se děje, rychle obrátila auto a snažila se co nejrychleji odjet. Střelec v tu dobu vstupoval do obchodního domu. "Kráčel sebevědomě, klidně, jako by byl na nějaké misi," prohlásila svědkyně masakru.

Podobně popsal jednání střelce také Miguel Rodríguez, který v obchodě se sedmiletým synem vybíral hračku. "Střelec šel uličku za uličkou a střílel na každého, koho viděl," uvedl Rodríguez, který si se synem po prvních výstřelech lehl na zem.

Také Kiannu Longovou s manželem zastihla střelba při nákupech ve Walmartu. "Lidé zpanikařili a sehnutí k zemi utíkali pryč," popsala Longová, která společně se svým mužem proběhla skladem v zadní části obchodu a s dalšími zákazníky se schovala do ocelového kontejneru v zásobovacích prostorách.

Televize CBS odvysílala video natočené dalším ze svědků, na němž je vidět, jak se lidé skrývají pod stoly, zatímco se ozývá střelba.

"Slyšeli jsme výstřely a viděli jsme kouř," vypověděl podle listu The New York Times 18letý Victor Gamboa, který ve zmíněném obchodním domě pracuje v restauraci rychlého občerstvení McDonald's. "Pak jsem si všiml zakrváceného muže ležícího na zemi. Vypadal mrtvý. Stalo se to všechno hrozně rychle," dodal Gamboa, který podle svých slov s dalšími zaměstnanci skrýval zákazníky v restauraci, dokud nepřišli policisté a neodvedli lidi do bezpečí.

Rasistický manifest



Policie v Texasu se zabývá rasistickým manifestem, který se objevil na internetu krátce předtím, než střelec v obchodě Walmart v El Pasu v sobotu zabil 20 lidí a dalších 26 osob zranil. Zda autorem dokumentu je útočník, zatím není jasné. Podle agentury AP to oznámil starosta El Pasa Dee Margo.

Média píší o tom, že střelba mohla mít rasový podtext. O život podle mexického prezidenta Andrése Manuela Lópeze Obradora přišli nejméně tři Mexičané. [celá zpráva]

Autor manifestu píše, že Hispánci přicházející do Spojených států nahradí stárnoucí bělošské voliče, což může v nadcházejících volbách udělat z Texasu "modrý stát" a mít za důsledek, že dalším americkým prezidentem bude demokrat.

Text je také kritický k republikánům. Tvrdí, že mají příliš velké vazby na korporace a propagují ničení životního prostředí.

Ačkoli 21letý Patrick Crusius, kterého policie kvůli střelbě v nákupním centru zadržela, na Twitteru chválil plány prezidenta Donalda Trumpa na vybudování hraniční zdi mezi USA a Mexikem, autor manifestu píše, že stejné názory ohledně rasy měl ještě před Trumpovou volební kampaní.

Manifest na jednu stranu odmítá, že by hlásal nadřazenost bělochů, zároveň ale tvrdí, že "míchání ras" ničí národ. Propaguje proto rozdělení Spojených států na územně vymezené enklávy rozdělené podle ras, píše AP.

Místo, kde se sobotní střelba odehrála, se nachází asi osm kilometrů od hraničního přechodu, přes který každý den podle starosty El Pasa legálně do USA přichází nakupovat a pracovat desetitisíce Mexičanů.