Při střelbě na gastronomickém festivalu v Kalifornii zemřeli čtyři lidé

Při nedělní střelbě na gastronomickém festivalu v kalifornském městě Gilroy přišli o život čtyři lidé a dalších 15 utrpělo zranění. Deníku The New York Times a agentuře AP to řekl tamní radní Dion Bracco. Mezi mrtvými je i střelec, kterého policisté na místě zabili. Místní policejní velitel nevylučuje, že pachatel měl komplice.