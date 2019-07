Rodriguez, válečný veterán z Iráku, nechal děti na sedačkách v autě a odešel do práce. Celou dobu žil podle své výpovědi v dojmu, že děti předtím vysadil ve školce. Proto si na to, že je v autě nechal, během dne vůbec nevzpomněl.

Muž pracoval jako sociální pracovník v centru pro veterány. Když jel v pátek ráno na osmihodinovou směnu, vzal po cestě děti do dětského zařízení na hlídání. Ve skutečnosti je tam ale zapomněl vysadit.

„Předpokládal jsem, že jsem děti v pečovatelském zařízení po cestě odložil,” řekl otec policii. „Ale zapomněl jsem na to. Moje děti jsou mrtvé. Já jsem je zabil,” plakal údajně.

