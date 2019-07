Novinky

Boeing před oznámením o výsledcích druhého čtvrtletí oznámil, že se rozhodl odepsat 4,9 miliardy dolarů (asi 111 miliard Kč), a varoval, že se propadne do hluboké ztráty. Akcie Boeingu ale v reakci asi o dvě procenta zpevnily, což je zřejmě známkou toho, že pro investory je tato částka přijatelná.

„Uzemnění verze MAX představuje významnou brzdu a má finanční dopad, který v tomto čtvrtletí odráží aktuální výzvy a pomáhá se vypořádat s budoucími finančními riziky,“ přiznal generální ředitel firmy Dennis Muilenburg.

„K zvládání těchto výzev podnikáme adekvátní kroky ohledně řízení likvidity a nejlepším možným způsobem zvyšujeme svou flexibilitu,“ uvedl finanční ředitel firmy Greg Smith. Už v dubnu firma zastavila zpětný odkup akcií.

Kvůli odepsání nákladů spojených s problémy stroje 737 MAX budou příjmy a zisk Boeingu před zdaněním celkově nižší o 5,6 miliardy dolarů (zhruba 127 miliard Kč).

Snížení produkce firmu letos připraví od další miliardu dolarů. Důvodem je, že typ 737 MAX byl nejprodávanějším dopravním letadlem Boeingu. Firma tak ztrácí prvenství na poli civilních letadel. [celá zpráva]

Boeing 737 MAX 8 vyrobený pro American Airlines pojíždí v Rentonu kolem jiného

FOTO: Elaine Thompson, ČTK/AP

Většina z vyčleněných 4,9 miliardy půjde na odškodnění provozovatelů, kteří nemohu využívat poslední verzi Boeingu 737, a firem, které si stroj objednaly a kvůli problémům ho nedostaly. Mezi nimi jsou i tuzemské aerolinky Smartwings, které mají ve flotile sedm letadel Boeing 737 MAX 8 a dalších devět měla společnost obdržet do začátku letní sezony. Nová letadla Boeing 737 tak měla v letní sezoně činit zhruba jednu třetinu flotily. Kvůli problémům Smartwings nevyplácí dividendu a loňský zisk použije na pokrytí ztrát. [celá zpráva]

Návrat do vzduchu do konce roku s otazníky

Boeing současně uvedl, že doufá, že se typ vrátí do vzduchu v posledním kvartálu letošního roku, z vyjádření firmy je však jasné, že si tím není úplně jista: „Tento předpoklad odráží nejlepší aktuální odhady firmy, ale čas návratu do provozu by se mohl od odhadu lišit.“ Další posun dodávek letadel zákazníkům by „mohl způsobit další finanční dopady“, uvedla firma.

Americké ministerstvo dopravy si ale návratem do provozu do konce roku není jisté. Ministryně Elaine L. Chaová řekla, že americký úřad pro letectví FAA „se drží více postupu než termínů a zruší zákaz letu, až bude (typ) bezpečný“. List The Wall Street Journal už uváděl, že se se stroj vrátí do vzduchu až v lednu. [celá zpráva]

Velké americké aerolinky American Airlines a United Airlines už oznámily, že své letouny Boeing 737 MAX nechají mimo provoz nejméně do 2. listopadu. Předtím počítaly s jejich návratem do vzduchu v srpnu nebo v září. Tento krok oznámily ve čtvrtek i aerolinky Southwest Airlines, které si přestaly najímat nové piloty.

Verze 737 MAX nesmí létat od konce března. Důvodem byly dvě letecké katastrofy s 346 oběťmi na životech. Výraznou měrou k nim přispěl software MCAS, který měl vyrovnávat let při příliš prudkém stoupání. Vylepšená verze zatím nebyla schválena, což podle některých expertů naznačuje, že software měl především pomoci řešit tendenci nové úspornější verze typu 737 zvedat nos, způsobenou zřejmě montáží motorů o větším průměru.