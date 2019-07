Novinky

„Turbulence byly tak silné, že lidi byli doslova vystřeleni ze svých sedadel,“ popsal jeden cestující. Dokonce na některých místech samy vypadly kyslíkové masky. Přišlo to naprosto bez varování. Lidé to nečekali. Někteří byli na toaletě,“ popsal pasažér Michael Bailey.

„Jak to některé katapultovalo z míst, udeřili se hlavou o strop. Na sedadle přede mnou dívka narazila hlavou do kabinového prostoru,“ popsal Bailey. „Jak rychle to přišlo, tak to i skončilo. Chvíli to byl děs, potom se letadlo vyrovnalo,“ uzavřel.

Letadlo se pak otočilo a požádalo o nouzové přistání v Honolulu. Na cestující už čekali zdravotníci, kteří je prohlédli. „Všechna zranění jsou lehčího charakteru, celkem bylo ošetřeno 35 lidí,“ uvedl mluvčí společnosti Peter Fitzpatrick. Většina zranění se týkala hlavy a krku.

Stroj se dostal do turbulence ve výšce bezmála 11 kilometrů a ve vzdálenosti 966 kilometrů jihozápadně od Honolulu.

Air Canada zajistila cestujícím v Honolulu ubytování, stravu a náhradní let.