Marshae Jonesová byla v pátém měsíci těhotenství, když se začala před obchodem v alabamském městě Pleasant Grove hádat s o čtyři roky mladší Ebony Jemisonovou. Spor vygradoval, Jemisonová vytáhla zbraň a na aktérku hádky vystřelila a zasáhla ji. Ženu záchranáři okamžitě dopravili do nemocnice, kde podstoupila operaci, ale plod se lékařům zachránit nepodařilo.

Marshae Jones was 5 months pregnant when she was shot in the stomach. Her fetus did not survive. On Wednesday, Jones was charged with manslaughter, with the police saying she was culpable because she started the fight that led to the shooting. https://t.co/BkbqUAplOi