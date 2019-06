Novinky

O tom, jaké nahrávky byly zničeny, informoval list The New York Times. Zpěvačka jako první přiznala stanici BBC, že v jejím případě je to pravda.

A okamžitě se pustila do studia: „Především nemohu pochopit, jak jste mohli uchovávat něco tak cenného v trezoru, který nemá rozstřikovače. Za druhé nemohu pochopil, jak můžete udělat zálohy a schovávat je na stejném místě. Jaký to má smysl? A za třetí nemohu pochopit, jak to mohlo trvat 11 let. Nechápu to zakrývání.“

V archivu studia Universal v Los Angeles hořelo v roce 2008. Neuniklo to pozornosti médií, ale firma škody marginalizovala s tím, že od mnoha originálů existují kopie. Až dva týdny starý článek v listu The New York Times ukázal, že škody byly rozsáhlejší. List zmínil, že při požáru byly zničeny tisíce originálních pásků s nahrávkami Raye Charlese, Arethy Franklinové, Chucka Berryho, Janet Jacksonové, Nirvany či Eminema.

Hlavní archivář Universalu Patrick Kraus tvrzení listru zpochybnil jako nadsazené. V případě Sheryl Crow tomu tak však nebylo. Originály jejích nahrávek byly zničené a s nimi i desítky alternativních verzí písní i nevydané skladby.

„Na mých masterech bylo hodně písní, které nevyšly. Co mě zarmoutilo mnohem víc, je to, že zničena byla důležitá hudba od Billie Hollidayové, Buddyho Hollyho a Duka Ellingtona. Vnímám to jako malou apokalypsu. Mám pocit, že pomalu vymazáváme důležité věci,” poznamenala zpěvačka.

Žaloba za sto milionů

Kvůli požáru a zničení nahrávek se se studiem soudí několik umělců a skupin, které požadují odškodné ve výši 100 milionů dolarů.

Žalobu podali minulý týden skupiny Soundgarden a Hole, písničkář Steve Earle, dědici rappera Tupaka Shakura a vdova po Tomu Pettym. K jejich žalobě se mohou přidat i další poškození umělci.