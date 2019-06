Novinky

Scott vypověděl při křížovém výslechu, že viděl, jak velitel Gallagher začal neočekávaně bodat do zraněného teenagera z Islámského státu, kterého dva zdravotníci předtím uvedli do stabilizovaného stavu. Utrpěl vážná zranění při náletu.

Zdravotník dodal, že bodná zranění sice neohrožovala náctiletého bojovníka z IS na životě, nicméně když šéf Gallagher odešel, ucpal mladíkovi trubici, přes kterou dýchal. Jednalo se podle něj o čin milosrdenství. Pokud by mladík přežil, byl by vystaven mučení ze strany iráckých sil, tvrdil Scott. „Věděl jsem, že by stejně umřel. Chtěl jsem ho ušetřit toho, aby se probral, a toho, co by se mu asi stalo,“ vypověděl zdravotník, který měl za své svědectví garantovanou imunitu.

Současně zmínil, že Gallagher není za mladíkovu smrt odpovědný.

Žalobce Brian John svědka obvinil, že lže, aby pomohl Gallagherovi, protože při výsleších a předchozích výpovědích nikdy nepřiznal, že by zabil zajatce. „Můžete si tu klidně lhát o tom, jak jste zabil zajatce IS, aby velitel Gallagher nešel do vězení,“ řekl John.

Scott na to odpověděl: „(Gallagher) má ženu a rodinu. Nemyslím si, že by měl strávit život ve vězení.“

Velitel SEAL Edward Gallagher

FOTO: Edward Gallagher, ČTK/AP

Scott si původně přál nevypovídat na základě pátého dodatku k americké ústavě, protože výpověď by ho mohla ohrozit a vést k jeho stíhání. Nebylo mu vyhověno, ale místo toho mu byla slíbena imunita.

Scottova výpověď přišla poté, co bývalý člen SEAL Dylan Dille vypověděl, že Gallagher v několika případech střílel do iráckých civilistů a zabil staršího muže. Dodal, že slyšel, jak Gallagher řekl o mladém bojovníkovi, že je to „špína z IS“.

Gallagher tvrdí, že je nevinný, a jeho obhájci uvádějí, že obvinění jsou vykonstruovaná podřízenými, jimiž se nelíbilo, jak velí.