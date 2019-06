Boeing se vyhýbal odstranění závady u letadel 737 MAX

Boeing už v roce 2017 zjistil, že v kabině letounu 737 MAX-8 nefunguje výstražný signál, který upozorňuje na odlišné údaje ze dvou snímačů úhlu náběhu (AOA). Tento problém však nehodlal opravit dříve než v roce 2020. Plyne to z pátečního sdělení představitelů Kongresu, uvedl list The Seattle Times. Funkční výstražné světlo by přitom podle expertů mohlo zabránit přinejmenším březnové havárii Boeingu 737 MAX-8 Ethiopian Airlines.